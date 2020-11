Santa Cateria, la lanterna inizia a "liberarsi"

CASALE - L'attesa è agli sgoccioli. Lo "spacchettamento" della lanterna della chiesa di Santa Caterina, che da un anno era avvolta dalle impalcature per i lavori di restauro di un complesso cantiere a cura dell'Ente Trevisio e dell'Associazione Santa Caterina Onlus sta per terminare. I lavori non sono finiti con questo passaggio che rappresenta comunque un primo importante step verso il ritorno a completa fruizione del monumento. Lo skyline di Casale sta per tornare ad appropriarsi di uno dei suoi gioielli più preziosi.