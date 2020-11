«Zanzare? Siamo già in ritardo, il tema non è meno importante della stella di Natale»

CASALE - Il Pd Casalese torna a occuparsi del tema della lotta integrata alle zanzare. Lo fa con un intervento del capogruppo in consiglio comunale, Luca Gioanola. Il Dem taccia l'assessore regionale Icardi di immobilismo, accusandolo di troppi annunci e pochi fatti: «Sarebbe ora di parlare a cose fatte. È infatti già tardi per programmare la lotta integrata alle zanzare per l'imminente nuovo anno e dovrebbe già esserci un programma concreto e condiviso con il territorio. È fondamentale recuperare il tempo perso e velocemente andare a chiudere con i sindaci del territorio, con la Regione, con gli agricoltori e le province limitrofe (e la Regione Lombardia) per potersi muovere con forza anche verso la Comunità Europea» introduce Gioanola.

I riferimenti sono anche per l'amministrazione cittadina: «Il nostro territorio, che coinvolge le province di Alessandria, Vercelli, Novara e Pavia è il più grande produttore di riso dell'intera Europa (basti pensare che da solo, produce più riso di tutto il territorio francese). Il riso coltivato in immersione è un bene economico e lavorativo, assolutamente da promuovere, che è purtroppo accompagnato dall'intensificarsi della presenza delle zanzare, un problema sanitario, di qualità della vita per i residenti, di valorizzazione economica e turistica del territorio. Questo è un tema centrale, è comprensibile che ai cittadini, non potendo entrare nel merito, possa risultare estemporaneo parlarne ora. Ma non può esserlo per l'Amministrazione e le istituzioni coinvolte. Questo tema non è in tempo di Covid certamente meno importante del ritorno dell'aereo del Palli a Casale oppure della Stella di Natale (in riferimento alle luminarie natalizie inaugurate sabato scorso in città, tra le quali campeggia una grande stella cometa in piazza Mazzini nda). In aggiunta ai trattamenti in risaia, finanziati al 100% dalla Regione, ci sono infatti i trattamenti urbani ed extraurbani, tra cui quello contro la zanzare tigre, che sono finanziati non solo dalla Regione ma anche dai Comuni del territorio con capofila proprio Casale Monferrato. Quindi, corretto sollecitare la Regione, ma la richiesta sarebbe più forte se fatta dal Comune dopo aver lavorato sul tema e aver consolidato e rafforzato la coesione territoriale, parlando come territorio e territori. Invece a un anno e mezzo dalle elezioni non c'è traccia di attività locale su questo tema. Dall'altra parte, sarebbe meglio che la Regione, prima di rilasciare dichiarazioni, agisse».