La pandemia non ferma gli esami di Cambridge all'Istituto Superiore Sobrero

CASALE - Nonostante il Covid-19, la classe terza del Liceo Internazionale Sobrero ha potuto sostenere in presenza l'ultima prova dell'esame di Biology, terminando così il primo esame Igcse (certificazione internazionale di Cambridge).

Ad accompagnare i ragazzi in questo percorso è stata la professoressa Arecchi, nel completo rispetto delle norme igienico-sanitarie previste al momento.

Insieme ai più giovani anche la classe quarta ha sostenuto alcune prove in questa sessione autunnale, in attesa di poter concludere il percorso con gli esami previsti per maggio e giugno.