Questura di Alessandria: anche un video per dire no alla violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, ricorre la “Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne”, ancora oggi vittime di discriminazioni e disuguaglianze, nonché di reati talvolta efferati. Nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto del predetto fenomeno la Polizia di Stato, in piena sinergia con l’evoluzione normativa in materia, mette in atto molteplici iniziative finalizzate alla tutela delle donne e di tutte le vittime vulnerabili, tra le quali la Campagna di sensibilizzazione “Questo non è Amore”.

Tra i principali obiettivi vi è quello di scardinare ogni paura a chiedere aiuto per non temere di denunciare tramite il 112 Nue, il numero antiviolenza e stalking 1522, ovvero utilizzando l’applicazione Youpol.

Nei due anni della prima fase del progetto “Questo non è amore” promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, le vittime di violenza che si sono rivolte alla Polizia di Stato sono state quasi 80 mila e nella Provincia di Alessandria, nell’ultimo anno, si sono registrati due casi di femminicidio ed altri reati spia, nello specifico 51 casi di stalking, 21 di violenza sessuale e 94 di maltrattamenti in famiglia.

In tale ottica, il giorno 13 novembre è stato siglato un protocollo tra la Questura di Alessandria, l’Associazione Alter Ego e la Soc. Coop. Sociale Coompany & Cooperativa Sociale di Alessandria, inerente la predisposizione di servizi rivolti al recupero di soggetti autori di violenza o di stalking e finalizzati a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza domestica e di genere attraverso l’accoglienza e la costruzione di percorsi personalizzati riabilitativi.

La Questura di Alessandria, altresì, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne ha sviluppato un video, divulgato anche agli istituti scolastici superiori, per ribadire il proprio impegno nella lotta alla violenza sulle donne.