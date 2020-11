Leardi: l'educazione civica continua anche a distanza

CASALE - 750 utenti collegati tra insegnanti e studenti di tutta Italia, questo è il pubblico del talk live “Scelte (in)sostenibili” della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che promuove «L’educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva», allo scopo di diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

Le classi degli indirizzi economici dell’istituto Leardi collegate da remoto, hanno infatti recentemente partecipato al webinar sull’economia circolare, svolto nell’ambito del festival “Terra madre” di Torino, in cui giovani divulgatori, giocando con gli studenti a casa, hanno voluto rinforzare la consapevolezza sull’uso delle risorse scarse e sul percorso di crescita morale che tutti noi dobbiamo realizzare per scoprire e praticare “l’interesse comune, l’empatia, la reciprocità” per la salvaguardia del pianeta e di conseguenza della nostra specie.

Lo sviluppo sostenibile, obiettivo 13 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è tematica trasversale all’economia, alla storia, alle scienze e alla geografia. Anche attraverso queste attività viene affrontato lo studio dell’Educazione civica e ambientale, con tematiche afferenti a più discipline: tramite la didattica digitale integrata svolta in questo periodo, è possibile far acquisire competenze e conoscenze trasversali importanti per i cittadini consapevoli del domani.

Questo è solo un esempio della progettazione didattica in atto all’istituto casalese che, consolidato il suo patrimonio tecnologico e sfruttando le potenzialità della didattica online, sta promuovendo nuove progettualità e metodologie digitali innovative.

Anche i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, fondamentali per il rafforzamento delle competenze professionali, si strutturano secondo nuove modalità: il progetto “ Guide per Crea” con l’Ente Parco ad esempio viene quest’anno organizzato in modalità online, arricchendosi di contenuti e di destinatari: non solo il corso Turismo, che approfondirà le tematiche delle visite guidate anche in lingua straniera e l’aspetto paesaggistico del sito in termini di analisi dei flussi turistici, ma anche il corso di Grafica e comunicazione, che studierà l’aspetto grafico e promozionale delle principali Cappelle del percorso.

Anche le proposte video di It.a.cà in Monferrato sono stimolo di conoscenza ma anche di confronto tra i ragazzi sulle potenzialità di sviluppo sostenibile del nostro territorio: il video è condiviso preliminarmente con gli studenti, durante la lezione si riprende, evidenziandone i contenuti ritenuti più significativi, che vengono discussi e approfonditi.

Allo stesso modo lo sono i preziosi consigli del prof. Dionigi Roggero, capodelegazione Fai di Casale, sono stati messi a frutto: l’istituto ha intenzione di proporre alcune delle visite guidate virtuali proposte dal “Fondo Ambiente Italiano”, per permettere a tutti di scoprire aspetti d’arte, di discipline turistiche, di geografia turistica in modo innovativo e partecipato. Ci si può appassionare anche online, in attesa del tempo delle visite in presenza ai tanti beni del nostro patrimonio culturale e artistico.