Occimiano piange: è morto il dottor Rabagliati

OCCIMIANO - La comunità di Occimiano è in lutto per l'improvvisa morte del dottor Claudio Rabagliati, 63 anni, mancato questa mattina all'ospedale Santo Spirito. Rabagliati, epidemiologo specialista in igiene, medicina preventiva e medicina del lavoro, negli ultimi tempi si era fermato poichè lo stress di questi mesi aveva acuito alcune sue patologie pregresse. Nulla però che potesse lasciar presagire la tragedia. Il sindaco di Occimiano, Valeria Olivieri, spiega che ancora ieri si trovava a casa. In seguito alla visita domiciliare del medico di famiglia, il dottor Rabagliati era stato convinto al viaggio in Pronto Soccorso dove era risultato negativo al tampone. Ancora stamani sembrava in discrete condizioni, era cosciente e lucido prima del malore fatale che lo ha stroncato.

Il sindaco spiega che in queste ore la macchina comunale si sta adoperando per rintracciare i parenti più prossimi dell'uomo.

La notizia della sua morte sta rimbalzando rapidamente sui social. Unanimi e numerosi i messaggi di cordoglio, in particolare nella comunità occimianese.