L'effige della Madonna di Loreto in pellegrinaggio a Casale

CASALE – In occasione del Giubilo Lauritano nell’anno in cui si celebra il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a “Patrona degli Aeronauti”, la sua sacra effige è in pellegrinaggio per tutta Italia dallo scorso gennaio e lunedì 30 passerà anche da Casale. Dall’11 novembre si trova infatti in quella che è l’undicesima tappa del suo viaggio, ovvero l’aeroporto militare di Cameri il cui Comando (che è anche quello di Circoscrizione Aeroportuale del nord-ovest) ha organizzato una messa nel duomo di Sant’Evasio che verrà celebrata dal vescovo Gianni Sacchi lunedì alle ore 10.30. L’evento è stato organizzato anche grazie al grande impegno dell’Associazione Arma Aeronautica casalese.

«Celebrare la nostra patrona – ha spiegato il colonnello Marco Mastroberti, Comandante dell'aeroporto di Cameri - rappresenta un prezioso momento di riflessione su una attività complessa come il volo che richiede responsabilità, passione e professionalità ».

Questa però non è l’unica iniziativa solidale all’interno di un anno così complicato: tutto il personale della Forza Armata e i soci delle Associazioni d’Arma Aeronautica sono infatti impegnati in una raccolta fondi destinate agli ospedali psichiatrici Gaslini di Genova, bambino Gesù di Roma e Santobono Pausilipon di Napoli.

La proclamazione a Patrona e il legame con Casale

Tradizione vuole che il sacello venerato a Loreto sia la camera nella quale nacque Maria di Nazareth, in Galilea, dove fu educata e ricevette l'annuncio angelico. La leggenda popolare vuole che il trasporto sia avvenuto per opera degli angeli. Di fatto però gli studiosi hanno appurato che i trasferimenti avvennero per mare, in varie tappe, ad opera della famiglia Angeli prima di approdare a Loreto il 10 dicembre 1294.

La Beata Vergine di Loreto viene dichiarata “Patrona degli Aeronauti” il 24 marzo del 1920 da Papa Benedetto XV che riconobbe quindi autentico il volo miracoloso della Santa Casa. Sempre il pontefice approvò anche il la formula di benedizione degli aerei che fece inserire nel Rituale Romano. Tre anni dopo, il 28 marzo, viene fondata l’Aeronautica Militare come Forza Armata indipendente e da quella data in tutti i reparti viene venerata la Virgo Lauretana.

Il legame di Casale con la Madonna di Loreto è molto forte: nella Chiesa di San Paolo sita in Via Mameli è infatti presente una replica della Santa Casa realizzata intorno al 1650.