Dal 4 al 7 dicembre tamponi rapidi a Morano Po

MORANO - Tamponi rapidi gratuiti per lo screening volontario dei cittadini di Morano Po. È quanto succederà dal 4 al 7 dicembre nel Comune di Morano sul Po sulla popolazione dai 18 anni in su che vorrà sottoporsi liberamente ad un test rapido nasofaringeo.

L'amministrazione spiega in una nota di aver trovato «Grande disponibilità nel direttore sanitario Asl Al Roberto Stura e in un team di medici, infermieri e volontari della sezione casalese della Cri e dell'associazione di protezione civile "La Chintana" che offriranno le proprie prestazioni gratuitamente».

Gratuito sarà anche il tampone per tutti i cittadini che si presenteranno nel cortile del municipio: il Comune moranese ha infatti destinato una cospicua somma per l'acquisto dei kit e si occuperà in prima persona della parte organizzativa e logistica. L'iniziativa è stata condivisa da tutto il consiglio comunale, minoranza inclusa.

«Abbiamo 800 tamponi già disponibili e indicativamente 1200 residenti nella fascia di età coinvolta dallo screening; ci sono state nei giorni scorsi persone che ci hanno espresso la volontà di poter effettuare un tampone ed essere certi di non contagiare alcuno, per questo confidiamo in un'adesione massiccia. Abbiamo la fortuna di avere amici speciali: medici e infermieri saranno impegnati nella tenda durante le loro giornate di riposo, i volontari ancora una volta hanno dimostrato la dedizione per le associazioni di cui fanno parte, tutti loro saranno a servizio della salute dell'intera comunità moranese e questo ci inorgoglisce».