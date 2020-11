Mercato: a Casale da domani tornano tutti i banchi

CASALE - Domani potranno tornare tutti i banchi al mercato di piazza Castello a Casale. Con l’ingresso della Regione Piemonte in zona arancione fino al 3 dicembre (data in cui dovrà essere emanato il nuovo Dpcm – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) potrà di nuovo svolgersi regolarmente il tradizionale mercato che, fino a venerdì scorso, prevedeva solo la presenza dei banchi alimentari.

Dalle 6 alle 16 di domani, martedì 1° dicembre 2020, su tutti gli stalli bianchi della piazza sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Tornando a pieno regime il mercato, inoltre, mercoledì 2 dicembre non saranno più allestire le due aree per la zona di sosta prolungata in Piazza Divisione Meccanizzata Mantova e all'interno del Mercato Pavia da assegnare agli operatori ambulanti del settore non alimentare.