Il Casale contro il suo passato: il Varese a Ezio Rossi

CASALE - Il ritorno al 'Palli', dopo settimane, sarà contro l'ex. La serie D non riparte ancora (il 13, forse, dalla 9a giornata nel girone A), ma il Casale ha ancora due gare da disputare e la prima sarà il 6 dicembre, contro 'Città di Varese' che, da oggi, in panchina ha Ezio Rossi, scelto dopo l'esonero di David Sassarini. "La classifica dice che siamo ultimi e, quindi, che ci sono 19 squadre più forti di noi - queste le prime dichiarazioni dell'ex granata, che aveva portato i nerostellati dall'Eccellenza alla D - Per uscire da questa situazione servono tempo, partecipazione e spirito umano". Rossi ha come secondo l'ex attaccante Neto Pereira. "Voglio capire cosa ha pesato negativamente sul rendimento nella prima parte della stagione. Naturalmente avrò bisogno di grande sacrificio e piena collaborazione da parte di tutta la squadra".

Per il Casale un Varese che, in una settimana, Rossi cercherà di rendere più aggressivo. "Un passaggio in meno, un tackle vinto in più".

Da oggi i nerostellati sono tornati al lavoro, per domenica Francesco Buglio avrà Romeo, che ha scontato la squalifica. "Avrò, soprattutto, un gruppo che ha più fiducia nei suoi mezzi. Lavoriamo per eliminare gli errori che, specie nel primo tempo, hanno ancora pesato contro la Castellanzese".