Per la Giornata Mondiale del Suolo due interviste al professor Durando

CASALE - Il 5 dicembre si celebra la Giornata Mondiale del Suolo, evento che ha come scopo principale la sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al tema della tutela degli ecosistemi. Istituita nel 2014 dalla Fao, l'agenzia alimentare dell'Onu, ha l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un suolo sano e di una sua gestione sostenibile.

Per l'occasione del 2020, dichiarato anno della salute delle piante, e per meglio ragionare sull'importanza del suolo per la salute loro e di tutti gli esseri viventi Casale Insieme ha realizzato due brevi videointerviste al professor Giancarlo Durando, agronomo ed ex docente da anni impegnato sui temi legati alla sostenibilità ambientale.

Nel primo video, che verrà pubblicato oggi alle 19 su Youtube al link Durando ha illustrato le importanti funzioni del suolo e si è soffermato sulle cause che hanno portato a condizioni di degrado, secondo un recente rapporto Fao, il 33% dei suoli. Nel secondo, che uscirà venerdì 4 dicembre, viene trattato il consumo di suolo e le ripercussioni di tipo ambientale ed economico.

«Nel mese di gennaio proporremo una o più interviste, con esperti del settore, in merito al Superbonus del 110%: agevolazione per specifici interventi di ristrutturazione immobiliare in ambito di efficienza energetica» vanno avanti da Casale Insieme.