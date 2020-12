Il laboratorio teatrale del Balbo raccontato in un unico filmato

CASALE - L'istituto Balbo ha voluto raccontare attraverso la realizzazione di un filmato la storia recente del laboratorio teatrale, guidato da Maria Paola Casorelli e coordinato dalla professoressa Adriana Canepa, che dal 2015 coinvolge gli studenti di tutti gli indirizzi.

Ogni anno il gruppo di ragazzi che aderiscono all'iniziativa partecipa infatti a una serie di eventi, in particolare al Festival del Teatro Antico di Siracusa, mettendo in scena uno spettacolo che tratta temi che muovono dal mondo classico e arrivano alla contemporaneità, riproponendoli poi anche a Casale.

In quest'anno tormentato è divenuto Di - stante per resistere ed esistere in tempi di pandemia e si è integrato in moltissime iniziative come la "Giornata del libro", la "Giornata per l'autismo" e la "Giornata per le vittime da amianto".