Anche in Monferrato si piange la morte di Nicola Belfiore

CASALE - Se ne è andato a 34 anni Nicola Belfiore, in Campania, di dove era originario e dove era tornato da qualche tempo. A risultargli fatale è stato un malanno che lo aveva colpito nelle ultime settimane, aggravatosi da un'ischemia nella mattinata di ieri.

Belfiore aveva vissuto però per alcuni anni a Casale, in corso Valentino. Cuoco a Casale e a Camino, in Monferrato ha lasciato diversi conoscenti e amici che ora, a distanza, piangono la sua scomparsa.