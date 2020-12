«Il Dup per il triennio? Meglio restare a contatto con la realtà»

CASALE - Dopo la seduta di consiglio comunale di Casale di lunedì in cui è stata approvata la variazione al bilancio di previsione (l’ultima possibile nel 2020), alla quale ha fatto seguito lo scambio di attacchi tra la maggioranza e le minoranze, nella serata di ieri il punto principale del dibattito virtuale è stato quello che riguardava l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup), necessario per determinare gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nel triennio 2021-2023.

L’assessore al bilancio Giovanni Battista Filiberti, nella sua introduzione, ha spiegato in termini strettamente amministrativi la composizione del documento che prevede due sezioni, quella strategica e quella operativa, spiegando però come la seconda (che come il bilancio di previsione ragiona in un’ottica triennale) non sia stata aggiornata e pertanto «la trattazione non può che essere di stampo tecnico e generale. Sarebbe il caso di rimandare la discussione a quando il documento sarà completo di tutte le informazioni su come l’amministrazione intende agire nei prossimi tre anni».

Giovanni Battista Filiberti

Se a parere dei consiglieri di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e della lista civica Difesa e Ripresa dal Dup provvisorio si evincono chiaramente le linee guida e le intenzioni del programma di mandato della giunta Riboldi e i conseguenti risultati raggiunti dal punto di vista economico, territoriale e sociale, di differente avviso sono stati i rappresentanti delle minoranze che hanno lamentato una forte insoddisfazione rispetto a quanto dichiarato da Filiberti.

A rompere il ghiaccio è stato Giorgio Demezzi, capogruppo di Ritrovare Casale, che ha riscontrato grande incoerenza tra i proclami fatti dalla giunta e i punti programmatici realmente tramutati in fatti in tutti i settori, da quello urbanistico a quello della sicurezza.

«Sono imbarazzato – ha esordito Roberto Milano (Pd) – nel constatare come l’approvazione di un documento che dovrebbe essere caratterizzata dal dibattito politico sia stata ridotta a un mero processo burocratico». Lo stesso Milano ha poi rincarato la dose sottolineando come all’interno del programma elettorale ci sia «il tutto e il contrario di tutto. Ho l’impressione che gli obiettivi che l’amministrazione si è posta siano più per il futuro che per il presente».

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero espresso da Fabio Lavagno, sempre del Pd, che nel suo intervento si è detto collaborativo nelle intenzioni (a discapito di quanto abbia lasciato intendere il tono di voce): «Preso atto della situazione d’emergenza che da febbraio il Covid ha causato e che di conseguenza sia difficile affrontare oggi il provvedimento se non in modo burocratico, è il caso che nel delineare le strategie per il futuro non si perda il contatto con la realtà, cosa che invece riscontro in quelle attuali».

A concludere il giro di interventi delle minoranze è stato il capogruppo dei Dem Luca Gioanola che ha posto il focus sulle opere concluse e quelle in corso: «Una parte rilevante è stata avviata dalla giunta Palazzetti. Su altri progetti, come ad esempio la visione sulle aree verdi o le strategie territoriali continuiamo a vedere grandi lacune».

Un momento della seduta in video conferenza

Nella sua replica Filiberti ha provato a entrare nel merito dei punti presenti nel Dup soffermandosi sul settore sanitario: «Riportare al Santo Spirito il reparto di malattie infettive è un successo che spero venga visto con obiettività a prescindere dall’appartenenza politica». Gioanola e Demezzi si sono detti tuttavia poco soddisfatti dal secondo intervento dell’assessore perché a loro avviso ancora troppo generale.

Al termine della discussione, come prevedibile, il provvedimento è stato approvato grazie ai voti positivi della maggioranza. Partito Democratico, Ritrovare Casale e Italia Viva hanno infatti espresso voto contrario.