Nuovamente prorogata la sospensione della Ztl di Casale

CASALE - È stata firmata oggi pomeriggio dal sindaco Federico Riboldi una nuova ordinanza di proroga della sospensione della Ztl (zona a traffico limitato) in tutto il territorio cittadino di Casale. La sospensione, che segue gli stessi intenti delle due ordinanze precedente, per favorire i servizi di ristorazione, è valida questa volta senza una data di scadenza precisa: la Ztl non sarà attiva fino al permanere delle disposizioni governative che limitano le attività di ristorazione e/o somministrazione all'attività di consegna a domicilio e all'attività di vendita da asporto.