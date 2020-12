"Perchè le scuole medie restano in Dad nonostante la Zona arancione?"

CASALE - Da poco è terminato il piccolo presidio (al quale hanno aderito ANGSA, Artedù APS, CasaleBeneComune, Mammeincerchio, Passi di Vita onlus, PD Casale, Caritas - Progetto Oltre la scuola, Rete delle Alternative, Coop. Senape) organizzato questa mattina da una dozzina di genitori e insegnanti davanti al Comune di Casale. Si chiede che riprendano in presenza le lezioni per gli studenti di seconda e terza media, un divieto, adottato dalla Regione Piemonte, che viene interpretato come "una discriminazione".

La manifestazione è terminata con il colloquio della delegazione con il sindaco Federico Riboldi e l'assessore Gigliola Fracchia.