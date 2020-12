Autosped riparte subito, San Martino ko

SAN MARTINO DI LUPARI - Vittoria obbligata. E conquistata. Soprattutto vittoria speciale per Rebecca Francia, classe 2002, giovane cestista di Casale da questa stagione stabilmente nel roster di Autosped: per lei i primi 4 punti in A2 nel successo esterno, 53-60, su Lupe San Martino di Lupari, la 'cantera' della A1, 18 anni di media, ma tanto talento da esprimere.

Le giraffe mettono subito la sfida in discesa, con un break iniziale di 12-0 dopo 7'. Sempre avanti 24-10 dopo 10', 39-26 all'intervallo lungo. Le venete provano a rientrare, ma Autosped gestisce senza affanni e senza mai rischiare, 38-48 dopo 30' e +7 alla sirena, con 50 per cento da 3 e 44 rimbalzi.

Coach Zara fa ruotare tutte le atete a disposizione e 8 vanno a punti. La capitana Colli miglior realizzatrice con 15 punti, in doppia cifra anche Madonna con 11

Ora una settimana per preparare le ultime due gare della cinquina terribile: sabato a Tortona il derby con Moncalieri, il 15 recupero a Udine in casa della capolista, che si è confermata in vetta vincendo in volata di un solo punto a Sarcedo.

Lupe San Martino di Lupari - Autosped Castelnuovo 53-60

(10-24, 26-39, 38-48)

Lupe: Guarise 12, Amabiglia 3, Nezaj 15, Rosignoli, Pini 4, Fontana 5, Peserico 2, Mini, Arado 8, Anonello 4. Ne: Rech. All.: Di Chiara

Autosped: Madonna 11, Colli 15, Bonvecchio 9, Podrug 6, Gatti 7, Repetto 4, D'Angelo, Pavia 4, Serpellini, Bernetti 4, Bassi, Francia 4. All.: Zara