Misure preventive per un parcheggiatore e una ladra

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Alessandria, tramite la Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso quattro misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

In particolare, nei confronti del cittadino nigeriano A.J. è stata adottata la misura del divieto di accesso a determinate aree cittadine in quanto l'uomo, nonostante risultasse già destinatario di un ordine di allontanamento, si è reso responsabile di ulteriori condotte antigiuridiche quali l’accattonaggio e l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Con il provvedimento in esame, al soggetto è stato inibito per un periodo di 12 mesi l’accesso a specifiche aree nevralgiche del capoluogo, quali i giardini pubblici, la stazione ferroviaria, Piazzale Berlinguer, Piazza della Libertà e le adiacenze dell’Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio.

Nei confronti della cittadina italiana S.I., a carico della quale sono emersi diversi precedenti contro il patrimonio quali furto, truffa ai danni dello Stato, ricettazione e rapina, invece, il Questore ha emesso la misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dai Comuni di Gabiano e Pontestura per un periodo di anni tre poiché la stessa si è resa responsabile di vari furti, da ultimo quello di una borsetta perpetrato ai danni di una signora anziana.

Infine, nei confronti di due cittadini di origini rumene, è stata emanata la misura dell’avviso orale in ragione delle diverse condotte antigiuridiche poste in essere dagli stessi, tra le quali l’oltraggio a Pubblico Ufficiale e reati contro il patrimonio e la persona. Con tale misura entrambi i soggetti sono stati esortati ad un rigoroso rispetto delle norme dell’ordinamento e delle prescrizioni indicate nella stessa, con l’avvertimento, altresì, che in caso di inosservanza potranno essere applicate nei loro confronti misure più gravose, quali la sorveglianza speciale.