Alla "Colma" accese le luci per "Camminando nel presepe"

ROSIGNANO - Si sono accese per la prima volta ieri sera, martedì 8 dicembre, le luminarie delle installazioni per il progetto "Camminando nel presepe". Si tratta di un'iniziativa promossa dall'associazione Amis d'la Curma che coinvolge le frazioni di Rosignano Colma e Berroni.

A causa della pandemia non è stato possibile organizzare la consueta inaugurazione, ma le 80 opere rimarranno in esposizione come da tradizione fino al 6 gennaio 2021.