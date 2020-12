Coronavirus: 18 decessi, 88 contagi e 354 guariti

ALESSANDRIA - 18 decessi, 88 contagi e 354 guariti: questo l'aggiornamento dell'emergenza coronavirus in provincia.

Sono 84 le ulteriori vittime positive al test del Covid-19 in Piemonte, di cui 11 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 6897, così suddivise per provincia: 1034 Alessandria, 411 Asti, 300 Biella, 752 Cuneo, 593 Novara, 3.195 Torino, 326 Vercelli, 219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 67 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I positivi aumentano invece di 974 casi, pari all’6,8 % dei 14.418 tamponi eseguiti. Dei 974 nuovi casi, gli asintomatici sono 421, pari al 43,2 %, e il totale è così ripartito: 354 screening, 412 contatti di caso, 208 con indagine in corso; per ambito: 243 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 35 scolastico, 696 popolazione generale.

Il totale diventa quindi 181.531: 15.920 Alessandria, 8.630 Asti, 6.267 Biella, 25.086 Cuneo, 14.084 Novara, 96.083 Torino, 6.852Vercelli, 6.048Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 977 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1584 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 310 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.069 (-33 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 56.728. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.712.408 (+14.418 rispetto a ieri), di cui 836.730 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 113.527 (+3266 rispetto a ieri): 8904 Alessandria, 6109 Asti, 3568 Biella, 14.073 Cuneo, 8034 Novara, 63.695 Torino, 4339 Vercelli, 3669 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 560 extraregione e 576 in fase di definizione.