Riparte la Stagione del Tartufo Bianco a Murisengo

MURISENGO - È ripartita lo scorso weekend la Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato (di cui vi abbiamo parlato qui) con la riapertura del Temporary Store in via Asti 2 - in cui si potranno acquistare prodotti tipici - e dell'Angolo del Trifolau in Piazza Boario.

Tutti i sabati e domenica, fino a gennaio, lo store sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre l'angolo del tartufo dalle 10:30 alle 12:30.

Rimane attiva la vendita a distanza dei tartufi: per comprare sarà necessario mandare un'email all'indirizzo segreteria@fieradeltartufo.com.

Direttamente sul sito maggiori informazioni riguardo alla Stagione e la descrizione di tutti i prodotti tipici offerti.