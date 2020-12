Si terranno online gli "open day" per gli Istituti Leardi e Luparia

CASALE - L'Istituto Superiore Leardi e l'Istituto Ita Luparia - nonostante la pandemia - non hanno rinunciato alla possibilità di offrire a genitori e futuri studenti di partecipare ai tradizionali "open day" (anche se in modalità online).

Gli appuntamenti per il mese di dicembre saranno sabato 12 e domenica 13 – dalle 15 alle 18 - per il Leardi; mentre per l'Istituto Luparia domenica 13 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Si svolgeranno attraverso piattaforme online di streaming e si potrà partecipare prenotandosi direttamente sul sito dei singoli istituti (www.istitutoleardi.it e www.luparia.it) oppure telefonando in segreteria (0142.452031). Oltre a incontrare i docenti, sarà anche possibile durante questi incontri visitare virtualmente i laboratori e scoprire le attrezzature e le attività interattive proposte agli studenti.

Le attività di orientamento continueranno anche a gennaio (sabato 9 e domenica 10), anche se è ancora da stabilire - in base all'andamento dell'epidemia - se in via telematica o in presenza.

È previsto inoltre per venerdì 15 gennaio alle 15:30 l'appuntamento “Il Leardi incontra le famiglie”, durante il quale il dirigente scolastico e i docenti cercheranno di consigliare i giovani alunni in un’importante scelta formativa quale il percorso delle superiori.