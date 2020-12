Margaglio, che impresa in Coppa del Mondo

IGLS - Impresa di Valentina Margaglio: a Igls, nella prova di Coppa del Mondo di skeleton femminile, l'atleta di Pontestura, delle Fiamme Azzurre, ha chiuso al 5° posto, a soli 49 centesimi di secondo dalla vincitrice, la russa Elena Nikitina. Una sola manche, per decisione della giuria, sulla pista della località austriaca, dopo che i risultati della prima sono stati annullati per una nevicata che, a giudizio dei giudici, ha falsato i tempi. Un po' di rammarico per la monferrina e per tutto il Team Italia, perché la coppia ex aequo al 3°posto, formata dall'austriaca Flock e dalla tedsca Hermann è a soli 4 centesimi e la piazza d'onore a 28.

"Posso migliorare"

"Una giornata strana: aver cancellato la prima manche - così Margaglio al termine della gara - ha mescolato molto le carte, anche se non credo sarebbe cambiato molto per il mio piazzamento". Sulla sua prova Valentina non ha dubbi, "sono partita molto bene, ho commesso qualche errore in discesa, ma questo risultato mi dà ancora più fiducia, soprattutto per la gara della prossima settimana, il 18, sempre qui a Igls, una pista che conosco bene e dove so che posso ancora migliorare molto".

Soddisfatto il direttore tecnico Maurizio Oioli. "Valentina è stata molto brava a tenere la concentrazione dopo la cancellazione della manche. Nella fase di spinta è uscita un po' dalle tracce e ha fatto una correzione che le è costata qualche centesimo di secondo. Avrebbe potuto essere podio, ma potrà centrarlo fra una settimana: siamo sulla strada giusta".