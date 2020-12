"AdottiAmo", la campagna per l'adozione nei canili di Casale

CASALE - Da un’idea di Davide Gallina e Francesca Mandara, nasce "AdottiAmo", una campagna di sensibilizzazione per adottare “il tuo cane”, con un suo logo personale, con la preparazione progressiva di locandine specifiche per ogni cane protagonista della campagna. Il tutto in collaborazione con Lucia Oppezzo, responsabile dei canili Baulandia e Cascine Rossi di Casale Monferrato. Con questo progetto si cerca di sensibilizzare le persone ad adottare i cani che hanno principalmente bisogno di una casa e di tanto affetto, può essere una valida alternativa ai regali in questo Natale e “per sempre”, logicamente.

Per qualsiasi domanda e visita ai canili, i contatti sono: 342 1672324 e 320 1545707.