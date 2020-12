Partiti i corsi di potenziamento per i ragazzi del Balbo

CASALE - L’istituto Balbo di Casale, allo scopo di potenziare conoscenze e competenze in ambito scientifico in modo da potere affrontare qualsiasi percorso universitario, propone ai propri studenti un ampio ventaglio di opportunità didattiche e laboratoriali legate a matematica, fisica, biologia, chimica.

Per quanto riguarda gli alunni del liceo scientifico, anche quest’anno si stanno svolgendo i corsi pomeridiani di potenziamento, per ora in forma digitale, come durante lo scorso lockdown. Durante le lezioni gli studenti possono ripassare e approfondire gli argomenti svolti negli anni precedenti e soprattutto allenarsi sui quiz dei test di ingresso universitario per i corsi a numero programmato sia per l’area sanitaria che scientifica.

Al corso di chimica, tenuto dal professor Casaccia, seguirà il corso di biologia per un monte ore complessivo di circa 40 ore. Parte integrante del progetto di orientamento formativo del Politecnico di Torino è invece il corso di matematica e fisica, per un totale di 24 ore, al termine del quale gli studenti potranno scegliere di sostenere già nel mese di febbraio il test per l’immatricolazione ai corsi di laurea di Ingegneria oppure dell’area di architettura e design.

I risultati dei nostri ex studenti sono buoni: per quanto riguarda l’ammissione al Politecnico, il 70% supera il test di accesso e la maggioranza dei ragazzi lo scorso anno ha raggiunto punteggi superiori al 60 e ogni anno alcuni di loro entrano nel "percorso giovani talenti” composto dai 200 migliori studenti, valutati in base al risultato del test.

I corsi sono rivolti agli studenti del quinto anno di tutti gli indirizzi ma anche, solo per alcune discipline, a studenti del terzo e quarto anno particolarmente motivati. Presso alcune università è possibile sostenere il test di ammissione già al quarto anno di studio e lo scorso anno una studentessa del quarto anno dello scientifico ha superato il test di ammissione al Politecnico di Milano. Per completare l’allenamento, la scuola organizza anche dei corsi di logica in orario curricolare.

Non solo Scientifico ma anche Classico

Corsi di potenziamento di ambito scientifico, ma in orario curriculare, sono offerti anche ai ragazzi del liceo classico. Durante il terzo anno viene infatti proposto il potenziamento di scienze naturali mentre per gli studenti degli ultimi due anni è previsto un corso di approfondimento di matematica, logica e fisica.

Quest’ultimo si articola intorno a molteplici argomenti: oltre la ripresa di alcune parti esposte marginalmente nei corsi istituzionali, vengono mostrate le prove Invalsi e i test di ingresso delle varie facoltà scientifiche. Soprattutto la logica matematica, che nasce e si sviluppa da un contesto filosofico- matematico, risulta essere necessaria per coloro che vogliono intraprendere un percorso umano ed universitario ad ampio raggio: dalle professioni medico-sanitarie alla letteratura.

Il corso è pertanto proposto per l'acquisizione di conoscenze e competenze tali da aumentare la propria cultura scientifico-matematica, nonché il proprio spirito critico e la propria capacità di giudizio.