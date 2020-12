A Rosignano si pensa già al futuro: una mostra fotografica per Golosaria 2021

ROSIGNANO - È stata presentata proprio in questi giorni l'iniziativa delle associazioni Monferrato Tourist e Gruppo Fotografi Monferrini in collaborazione con il Comune di Rosignano prevista per la primavera del 2021.

I protagonisti del progetto saranno paesaggio, tradizione e valorizzazione del territorio del Monferrato in forma fotografica. Già da tempo entrambe le associazioni stanno lavorando su come sviluppare la mostra, che si terrà in occasione di Golosaria 2021 - se l'andamento dei contagi lo permetterà - presso il teatro di Rosignano.

Gli incontri tra gli organizzatori a causa delle restrizioni per contenere la pandemia si sono tenuti tutti in via telematica, permettendo così di continuare a lavorare all'iniziativa anche durante il secondo lockdown.