Aumentano i contagiati ad Alessandria

ALESSANDRIA - La curva dei contagi - dopo molti giorni in discesa - è ricominciata a salire. Almeno ad Alessandria, dove ieri si sono registrati ufficialmente 14 positivi in più rispetto al 19 dicembre. In tutto il resto della provincia il numero dei casi di coronavirus è stabile o in diminuzione. L'unico dato controtendenza è proprio nel capoluogo che ora conta 397 episodi.

Il tasso dei positivi è comunque più alto a Novi Ligure - 0,47 per cento - poi Alessandria e Valenza.

A livello piemontese anche Biella cresce, ma di 3 unità. Nel resto della Regione è tutto un segno 'meno'.