L'azienda Dual Trend a Casale per una donazione alla città

CASALE - Venerdì 18 dicembre il titolare Aldo Malaspina e l’amministratore delegato Barbara Vergnano della Dual Trend di Cheri (Torino) sono venuti a Casale per incontrare l'assessore Luca Novelli.

L'azienda infatti ha voluto donare alla città l'innovativo macchinario Dual UV-C, il primo sanificatore d’aria a raggi ultravioletti che può essere messo in uso anche in presenza di persone. Un mezzo particolarmente utile per attività come bar, ristoranti e negozi perché permette di non dover ricorrere a chiusure per le procedure di sanificazione (a differenza delle apparecchiature che utilizzano l'ozono).