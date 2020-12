Per le feste cambiano i giorni del mercato: in piazza Castello si anticipa al giovedì

CASALE - È stata firmata ieri l’ordinanza per regolamentare, in base alla normativa nazionale di contenimento della diffusione del Coronavirus nel periodo delle festività natalizie, i mercati ambulanti bisettimanali di Casale Monferrato.

Nello specifico, i mercati ambulanti ordinari di piazza Castello di venerdì 25 dicembre e venerdì 1° gennaio saranno anticipati rispettivamente a giovedì 24 e giovedì 31 dicembre e saranno riservati, essendo tutta Italia in zona rossa, esclusivamente agli operatori per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti.

Per quanto riguarda i mercati del martedì, invece, quello del 29 dicembre si svolgerà regolarmente con tutti gli operatori del settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli, mentre quello del 5 gennaio, essendo prefestivo e quindi in zona rossa, sarà riservato esclusivamente agli operatori per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti.

L'agrimercato Campagna Amica, infine, nelle giornate del 24 e 31 dicembre si svolgerà in via straordinaria, anziché in piazza Castello, nel viale pedonale di fronte alla palazzina liberty del Mercato Pavia (tra via XX settembre e largo Margherita Paleologo Gonzaga).