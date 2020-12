A Murisengo "Cammini Divini" continua ad andare avanti: l'escursione di fine 2020

MURISENGO - Sabato 19 dicembre - in linea con le disposizioni governative dell'ultimo Dpcm - si è riunito in piazza Boario un piccolo gruppo di camminatori, per un'escursione organizzata da "Cammini Divini" che si sarebbe dovuta inserire nella "Stagione del Tartufo Bianco di Murisengo".

L'evento conclude la stagione di attività outdoor 2020. È già in preparazione il calendario del 2021 che inizierà con la camminata della befana a Piancerreto domenica 10 gennaio (salvo nuove limitazioni alle attività escursionistiche).