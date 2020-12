CASALE - Torna il servizio civile a Casale: sei posti per i giovani dai 18 ai 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda) da inserire in altrettanti uffici e servizi per 12 mesi. Un progetto che quest’anno è stato avviato in accordo con il Comune di Vercelli, ente capofila, e che coinvolgerà un territorio che ricomprende le province di Alessandria, Novara e Vercelli. Il bando è aperto fino alle ore 14 dell'8 febbraio 2021

Il servizio civile prevede un contributo mensile di 439,50 euro, impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani.

«Sull’intero territorio – ha spiegato l’assessore Luca Novelli - sono previsti 65 posti per giovani diplomati, di cui 19 riservati a giovani con Isee certificato uguale o inferiore a 10 mila euro».

Per avere più informazioni e candidarsi è possibile visitare il sito dedicato, contattare l’Informagiovani di Vercelli al numero 0161 596800 o scrivendo alla mail informagiovani@comune.verccelli.it e partecipare agli Infoday online organizzati a gennaio (le date sono consultabili sullo stesso sito).

Nello specifico, i progetti del Comune casalese sono i seguenti:

No digital divide (Comunicazione): 1 posto all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Città di Casale. In un mondo sempre più tecnologico e digitalmente avanzato, l’obiettivo del progetto e il compito dei giovani volontari è aiutare le persone che contattano gli sportelli URP ed Europe Direct a trovare risposte e soluzioni per i propri bisogni di cittadini sia ricevendo informazioni sugli enti, il territorio e le opportunità europee sia partecipando a percorsi ed eventi.

Knowlege 360° (Cultura e Biblioteche): un posto alla biblioteca Civica Giovanni Canna. Il progetto vuole favorire l’accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza per tutti i cittadini e per i giovani studenti, supportando gli utenti nell’uso dei servizi bibliotecari e promuovendo la lettura, la cultura digitale e le iniziative culturali del territorio e dell’ente in cui si opera.

Forma Mentis (Cultura e Musei): 1 posto al museo Civico e gipsoteca Leonardo Bistolfi. L’obiettivo è quello di promuove la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio culturale, museale e naturale del territorio (archeologico, storico-artistico, architettonico, archivistico e librario, nonché ambientale, museale e delle tradizioni) per target di pubblico specifici, sia con percorsi di visita e attività didattiche sia con eventi realizzati in rete con il territorio.

ConosciAMO il verde (Ambiente): 1 posto all’Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune. Il progetto mira allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio ambientale e vegetazionale del territorio Valsesia-Vercelli-Casale, sia con censimenti e aumento del verde pubblico e cura dei percorsi e itinerari, sia attraverso la sensibilizzazione di cittadini, turisti e giovani studenti.

Ci vorrebbe un amico (Politiche sociali): 1 posto al centro diurno L’albero in fiore e 1 posto alla Comunità alloggio Casa mia. L’obiettivo del progetto è contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone fragili (disabili, anziani, soggetti con disagio psichico e sociale), favorendo la loro inclusione sociale. In particolare si offriranno alle persone opportunità di socializzazione, in una rete di sostegno territoriale.