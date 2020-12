Gli auguri di Natale del sindaco Riboldi: «La fraternità è il primo valore»

CASALE - «È stato l'anno più strano e difficile della nostra vita. Almeno per noi che siamo nati in quelle generazioni dopo la seconda guerra mondiale». Inizia così il video diffuso dal sindaco di Casale Federico Riboldi per il Natale 2020. «Dobbiamo essere orgogliosi della nostra comunità che ha saputo stringersi, essere generosa, solidale, affrontare l'emergenza come quasi nessun altro in Italia. Il mio pensiero va a chi ha sofferto, a chi ha perso i cari e il lavoro - dice il primo cittadino prima di riservare una stoccata ai provvedimenti del Governo («Un Natale con limitazioni a volte assurde») - Il giorno di Natale ci ricordiamo che la fraternità è il primo valore. A tutti voi e a tutto il Monferrato buon Natale».