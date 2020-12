Al liceo classico Balbo tradurre il greco è anche una passione

CASALE - Al liceo classico dell'Istituto Balbo anche lo studio può diventare uno stimolo per creare qualcosa di nuovo. A dimostrarlo l'alunno Luca Miceli - della IV A Ginnasio - che ha tradotto dal greco alcuni versi dell'Iliade di Omero e li ha trasformati in un'interpretazione tutta personale del testo.

«Un giorno, sfogliando il mio eserciziario di greco, trovai alcuni versi dell'Iliade di Omero - spiega Luca - In non troppo tempo mi ritrovai con la mia traduzione in mano, eppure non ero soddisfatto. Essendo questi versi adattati al mio livello a volte diventavano ripetitivi ed un po' noiosi. Dunque mi chiesi perché non provare a metterli per iscritto in forma diversa, sempre in versi ma cercando di rendere la lettura più piacevole. Sono molto contento del risultato che ho ottenuto».