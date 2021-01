Al Balbo anche la musica diventa letteratura

CASALE - Al liceo classico Balbo la letteratura non è una semplice materia di studio, ma attraversa i confini e coinvolge direttamente le passioni degli studenti.

Così l'alunno Alessandro Montiglio, partendo dalle opere degli "Scapigliati" e di Baudelaire, ne ha approfittato per realizzare un approfondimento sui alcuni temi "letterari" del cantautore italiano Fabrizio De André, di cui è un grande fan.

«Quello che De André aveva da condividere con gli Scapigliati - spiega Alessandro - non fu solo la provenienza sociale, la denuncia contro un sistema che li aveva tagliati fuori o la pia compassione per gli emarginati, ma fu soprattutto il desiderio di attribuire ad essi un valore positivo e cancellare il pregiudizio che tanto premeva su di loro. Inoltre seppe cogliere i fiori del male, proprio come Baudelaire. Con una rara delicatezza cruda cantò esperienze di vita (probabilmente vissute in prima persona), persone comuni, mostri dei bassifondi e l'ipocrisia della società».