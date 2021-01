Problemi alla rete Telecom in mattinata anche in provincia. Il guasto? A Milano

PROVINCIA - Problemi di connessione internet questa mattina per molti utenti Telecom. Un guasto, verificatosi nella notte a una centrale di Milano, ha coinvolto nel disagio moltissime utenze nel centro-nord italiano, anche in provincia di Alessandria: come spesso accade a macchia di leopardo, con il modem che magari funzionava in un appartamento e non faceva altrettanto in quello accanto.

Si stimano circa 300mila down ai router e oltre 10mila alle utenze di telefonia mobile.

Dopo alcune ore, attorno alle 11, il problema è stato risolto.