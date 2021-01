Senza zona gialla domenica niente Mercatino al "Pavia"

CASALE - Prende sempre più piede l'ipotesi che il Piemonte non diventi zona gialla entro il fine settimana e per questo non è ad oggi possibile stabilire se si terrà l'edizione del Mercatino dell'Antiquariato prevista per domenica 10 gennaio al Mercato Pavia di Casale.

Gli organizzatori di m-ON sono comunque al lavoro per garantire che, nel caso il via libera arrivi anche all'ultimo minuto, siano comunque presenti un buon numero di espositori. Se il Mercatino si farà gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalla 08.30 alle 17.00. Ricordiamo che entrata e uscita vengono diversificate: si accede al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si esce da Piazza Castello. Tutti i visitatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina e di mettersi i guanti o di sanificare le mani all'ingresso.