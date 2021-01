Carabinieri: va in pensione il tenente Puglisi

CASALE - Il 1 gennaio, il tenente Salvatore Puglisi ha lasciato l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, raggiungendo la pensione dopo quattro decenni di onorato servizio nell’Arma.

Classe 1961, Laureato in Scienze dell’Amministrazione e in Giurisprudenza con master in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi”, si è anche diplomato in lingua e cultura araba presso l’Università degli Studi per Stranieri di Reggio Calabria con l’attestato dell’Università di Tunisi “El Manar-Institut Bourguiba des Language Vivantes – Departiment d’Arabe e des Langues Orientales”.

Nel 1980 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri e, dopo avere frequentando la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri dal 1983 al 2011, è stato impiegato presso i reparti investigativi di Alessandria e Asti, comandando per undici anni il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti. Ha inoltre prestato servizio in missioni di pace in Bosnia nell’ambito dell’MSU. Nel luglio del 2017 è stato nominato Ufficiale dei Carabinieri, frequentando un corso formativo presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Nel corso della carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti e attestazioni per i significativi risultati conseguiti nell’ambito della polizia giudiziaria ed è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ricevendo inoltre dal Ministro della Difesa la “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”.