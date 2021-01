Stat guarda al futuro con fiducia: acquistati due nuovi bus

CASALE - In un anno difficile per l'economia globale il Gruppo Stat non rinuncia ad investire nella propria flotta con fiducia verso un ritorno graduale alla normalità. Il 2021 comincia infatti con l'arrivo a Genova di due nuovi pullman Irizar in carico alla ditta Volpi, azienda che fa parte del Gruppo Casalese dal 2003. Uno dei due porterà sulla livrea anche il nome di un'altrettanto storico marchio ligure, quello di Callero, come Stat fondato nel 1919 e di proprietà del Gruppo casalese dal 1990. I due nuovi mezzi sono destinati al noleggio ma verranno impiegati anche nel trasporto pubblico locale nei prossimi giorni con la ripresa dell'attività scolastica. Non saranno i soli che arriveranno al Gruppo in questo 2020 che attende da Irizar altri veicoli nuovi.