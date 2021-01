Casale, ci pensa Franchini. Ma è solo pari

CASALE - Un punto (1-1) che serve a poco, quasi nulla, a nessuno. Non al Casale, che presenta il nuovo attaccante, Colombi, ha supremazia nel primo tempo, ma sterile,e nella ripresa deve inseguire un Fossano più aggressivo. Segnano per primi gli ospiti, con Alfiero, ci pensa Franchini al 20', ma i nerostellati non riescono a sfruttare quasi mezzora di gioco con l'uomo in più. La classifica resta povera (e la qualità della gara fotografa i problemi di tutte e due le formazioni), il lavoro da fare è enorme, e le condizioni del campo, che tiene una decina di minuti e poi si sfalda, sono solo una giustificazione molto, molto paziale.

Volti nuovi

Volti nuovi in casa Casale, dentro subito la punta Colombi, subito in campo, in panchina il centrocampista Selmi, classe 2000 anche lui dal Fanfulla, mentre Vecchierelli è passato all'Arconatese in prestito.

Avvio aggressivo del Casale, al 1' azione di prima, Coccolo suggerisce in area e la difesa anticipa la deviazione di Colombi. Al 7', sul traversone di Mullici da destra, Merlano anticipa ancora la deviazione del nuovo attaccante. Al 10' Tarlev blocca, sicuro, il tiro, insidioso, di Coviello. La gara fatica a decollare, un paio di spunti dei nerostellati, che cercano Colombi, pescano la punta in fuorigioco, gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma al 15' sono i padroni di casa a regalare una fiammata, M'Hamsi per Coccolo, che netra in area, ma la sua conclusione è rimpallata in fallo laterale. Casale vicinissimo al gol al 19': Poesio apre per Colombi, tocco al centro per Coccolo, la conclusione si stampa sul palo a Merlano battuto. I pericoli, per i locali, arrivano dal piede di Coviello: al 25' l'ennesimo traversone attraversa l'area e la difesa si salva. Ribaltamento di fronte (26') e occasionissima per gli uomini di Fasce (in panchina al posto di Buglio, ancora in quarantena): sul sinistro a giro di Mullici Merlano si supera e toglie palla dal sette. Alla mezzora ci prova Todisco sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa che si spegna di poco sul fondo. Al 33' è il turno di Tarlev sventare la conclusione di Albano, prima opportunità per gli ospiti. Poi Mullici spazza via sul tiro di Di Salvatore.

Botta e risposta

Avvio di ripresa nel segno del Fossano, che al 6' passa in vantaggio: taglio di Fogliarino da destra, in area Alfiero salta più alto di tutti e corregge in rete, difesa non impeccabili. Protestano i nerostellati per un presunto tocco di mano dell'autore della rete, per l'arbitro tutto regolare. Il Casale accusa il colpo, tre gialli in pochi minuti e ospiti in convinta proiezione offensiva. Al 19' i locali si scuotono e Mullici impegna Merlano che si salva in angolo. Ed è pareggio (20'): sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, di Romeo, in area svetta Franchini, e di testa firma l'1-1 . E' un buon momento per i locali, che al 22' si ritrovano con l'uomo in più per l'espulsione (secondo giallo) di Fogliarino. Insistono i nerostellati, al 27' Mullici, dal limite, colpisce la traversa, ma a parte una collezione di angoli, non riescono a sfruttare la superiorità numerica. In pieno recupero occasione per il Fossano per vincere la gara, su una uscita infelice di Tarlev, che dà agli ospitiperò solo un angolo.

CASALE - FOSSANO 1-1



Marcatori:st 6' Alfiero, 20' Franchini

CASALE: Tarlev; Fabbri, M'Hamsi, Todisco (18'st Franchini), Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Colombi, Coccolo, Romeo. A disp.: Tamburelli, Guida, Graziano, Nouri, Premoli, Cocola, Fiore, Selmi. All.: Fasce.

FOSSANO: Merlano; Albani, Scotto, Alfiero, Galvagno, L.Di Salvatore (35'st Coulybaly), Giraudo, Brondi, Coviello, Fogliarino, Manuali. A disp.: Bosia, Bertoglio, Marin, Bergesio, Medda. G.Di Salvatore, Lazzaretti, Vespa. All.: Viassi

Arbitro: Kovacevic di Arco - Riva

Assistenti: Castellari di Bologna e Lusetti di Reggio Emilia.

Note: Giornata di sole, terreno in condizioni precarie. Si gioca a porte chiuse. Espulso al 22'st Fogliarino per somma di ammonizioni. Ammoniti: Fogliarino, Bettoni, Cintoi, Colombi. Angoli: 12-3 per il Casale. Recupero: 0'+3'