Figc: Mossino presidente, Baldin in consiglio

TORINO - Per quattro anni Christian Mossino continuerà a guidare il calcio piemontese e valdostano. Candidato unico, dopo che Filippo Gliozzi, giovedì sera, ha ritirato la sua candidatura, ma le 356 preferenze (e 11 schede bianche) su 495 società aventi diritto rappresentano oltre due terzi del mondo calcistico di Piemonte e Valòle d'Aosta.

Nel nuovo direttivo, in carica per quattro anni, c'è, confermato, il casalese Gianni Baldin, vicepresidente uscente, che totalizza 232 preferenze. Eletti anche Agnino (215), Candido (242), Giacca (251), Giachetti (241), Guarnieri (214) e Ventura (208). Non ce l'ha fatta il tortonese Filippo Fava, che si è candidato a sostegno di Gliozzi, ha visto in un primo momento bocciata la sua domanda e, ieri, è stato riammesso dalla Figc, che ha accolto il suo ricorso: per lui, comunque, 65 voti.

In settimana la prima riunione del nuovo direttivo, in cui saranno assegnati gli incarichi.

Fabrizio Pieroni, della Fulvius, è stato eletto delegato assembleare supplente.