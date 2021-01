Merlino e Bimba: i due fratelli di Cerrina che cercano una nuova famiglia

CERRINA - Bimba e Merlino sono due cani di taglia media (sorella e fratello) di 5 anni che attualmente si trovano al rifugio di Cerrina ed essendo molto legati l'una all'altro sono alla ricerca di una famiglia che si prenda cura di entrambi.

L'appello è stato lanciato sul proprio profilo Facebook dall'organizzazione no profit "Gruppo delle Volontarie Biellesi" che specifica come entrambi abbiano un carattere molto dolce. Sono dotati di microchip di rilevamento, sterilizzati e in perfetta salute ma verranno comunque sottoposti a ulteriori controlli sia prima che dopo l'avvenuta adozione.

Chi fosse interessato può contattare i numeri 389 6486757 e 340 3926065