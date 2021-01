L'aula consiglieri? Stasera si vota per intitolarla a Falcone e Borsellino

CASALE - Nella seduta del 7 gennaio la Conferenza Capigruppo, insieme con l'Amministrazione e il Presidente del Consiglio Comunale di Casale Fiorenzo Pivetta, ha stabilito per questa sera, sempre alle ore 21, la prossima seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza.

«Come già concordato al termine del 2020 - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – la prima seduta dell'anno nuovo sarà interamente dedicata alla trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali, spesso rinviata per lasciare spazio alle proposte di deliberazione. Nell'organizzazione dei lavori, pertanto, si è cercato di rispettare l'ordine cronologico di presentazione, al fine di garantire la trattazione dei punti che da più tempo risultano iscritti: unica eccezione, la mozione iscritta al punto numero 9 e relativa all'incentivazione dell'imprenditoria, che – essendo di particolare attualità – verrà trattata al posto dell'ordine del numero 3».

Sul ‘menù’ anche la mozione presentata in estate da Fratelli d’Italia sull’intitolazione a Paolo Borsellino della sala Consiglieri del Comune (situata al piano terreno in via Magnocavallo). Durante l’ultima capigruppo la proposta di Giorgio Demezzi (Ritrovare Casale) sostenuta dal Partito Democratico è stata accolta: la sala Consiglieri si chiede venga intitolata contestualmente anche a Giovanni Falcone. Probabile che il consiglio si esprima all’unanimità.

L'ordine del giorno

1. Ordine del Giorno Consiglieri Drera, Travaglini, Riccobono, Allera, Farotto, Fiore Ilaria, Fava, Bellingeri e Durante in merito a equipaggiamento di n. 1 autovettura della Polizia Locale con dotazioni consone a svolgere un arresto – Prot. n. 3170

2. Mozione Gruppi Consiliari Fratelli d'Italia – Lega Salvini Premier – Forza Italia – Difesa e Ripresa in merito a riconoscenza cittadina medaglia d'oro al nucleo comunale Protezione Civile di Casale Monferrato – Prot. n. 13477

3. Ordine del Giorno Consiglieri Riccobono, Maggi e Miceli su riorganizzazione territoriale degli Uffici Postali – Prot. n. 18657

4. Mozione Consiglieri Farotto, Mantovan, Mellina e Botteon in merito a intitolazione della Sala Consiglieri alla memoria del Magistrato Paolo Borsellino, vittima della mafia - Prot. n. 19614

5. Mozione Consiglieri Miceli, Botteon e altri in merito a memoria per le Vittime covid – Prot. n. 20370

6. Mozione Consiglieri Gioanola, Fiore Maria, Iurato, Lavagno (1986), Milano in merito a ripristino ZTL, rilascio pass agli addetti della consegna a domicilio, sospensione del pagamento dei parcheggi a strisce blu - prot. n. 32640

7. Mozione Consigliere Bellingeri per il potenziamento dei servizi igienici urbani (vespasiani) - Prot. n. 34059

8. Mozione Consiglieri Demezzi e Pasco per affidamento sfalcio delle banchine ad aziende agricole. Predisposizione risorse nel bilancio di previsione 2021 – Prot. n. 36883

9. Mozione Consiglieri Riccobono, Drera, Farotto e Mazzucco in merito a incentivazione all'imprenditoria - Prot. n. 147