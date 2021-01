Casale aggiunge ancora: ecco Raso

CASALE - A poche ore dalla trasferta a Carate, per affrontare la Folgore, il Casale aggiunge ancora: arriva Alessio Raso, centrocampista, classe 2002, in prestito dalla Pro Vercelli.

Il giovane svolgerà, in queste ore, il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione per il prossimo impegno, domenica, che inaugura un trittico di gare in una settimana, dal quale passa la scalata alla classifica, oggi ancora deficitaria.

Per Francesco Buglio, ancora assente domenica in panchina (domani il tecnico farà un altro tampone), una opzione in più in mezzo.