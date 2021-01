Ricominciano le attività online della Comunità Ebraica di Casale

CASALE – Ricominceranno domenica 17 gennaio alle ore 17 gli appuntamenti culturali della Comunità ebraica di Casale, ovviamente non ancora in presenza. Sulla piattaforma zoom si potrà assistere alla presentazione libraria di “KZ Lager” il volume di Davide Romanin Jacur (Ronzani Editore, 2020). Insieme all’autore ne parleranno, Flavio Zanonato, ex sindaco di Padova e già ministro dello sviluppo economico e la professoressa Elisabetta Massera.

KZ Lager è un libro che racconta un percorso attraverso ventitré campi di concentramento e di sterminio: da Bergen-Belsen a Buchenwald, da Dachau a Mauthausen, sino ad Auschwitz, luoghi dove Davide Romanin Jacur ha accompagnato, in oltre cinquanta viaggi, gruppi di studenti e adulti. Un percorso in cui si intersecano e integrano due strade, una contraddistinta dall’ordine e dalla razionalità con le quali si descrivono i campi: la diversità morfologica, la collocazione, la dimensione e gli strumenti che servivano alla detenzione e all’uccisione dei prigionieri. La seconda è invece riflessiva, definisce la condizione emotiva dell’autore e traccia una sua riflessione personale, ovvero di ebreo partecipe della tragedia del suo popolo e di uomo posto di fronte al mistero del male. Il testo è corredato da fotografie, carte geografiche, e alcuni testi scritti dai ragazzi che hanno partecipato ai viaggi.

Davide Romanin Jacur è stato consigliere e presidente della Comunità ebraica di Padova. Dal 2010 è consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2018 ne è assessore al bilancio e finanze. È socio onorario dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova. Da anni organizza viaggi didattici e attività museali. Flavio Zanonato è un politico e giornalista italiano, europarlamentare per l’VIII legislatura. In precedenza, è stato sindaco di Padova dal 1993 al 1999 e dal 2004 al 2013, e ministro dello sviluppo economico nel Governo Letta. Elisabetta Massera è stata docente di Scuola Media Superiore fino al raggiungimento della pensione. A partire dall’anno scolastico 1994/95 ha tenuto corsi di aggiornamento sulla Storia Contemporanea per conto dell’Irrsae Piemonte e di organizzazioni di aggiornamento per i docenti, con particolare attenzione al tema della Deportazione e della Shoah.

L'incontro è aperto a tutti: le credenziali per la partecipazione possono essere richieste scrivendo all'indirizzo mail segreteria@casalebraica.org oppure chiamando lo 0142 71807.