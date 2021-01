CASALE MONFERRATO - Dopo il mezzo passo falso casalingo con il Fossano, contro la Folgore Caratese serve una vittoria: lo sanno benissimo i ragazzi di mister Buglio - probabilmente all'ultimo turno lontano dalla panchina e ancora sostituito da Giovanni Fasce in attesa dei risultati del tampone effettuato oggi - che al di là degli innesti di mercato devono ritrovare confidenza con la vittoria. Non si esclude la possibilità che venga schierata fin dall'inizio la coppia Colombi-Franchini, mentre per il neo acquisto Alessio Raso - 2002 proveniente dalla Pro Vercelli - la gara dovrebbe cominciare dalla panchina. Sul campo di Verano Brianza gli avversari, finora imbattuti in trasferta e con cinque punti di vantaggio sui casalesi, non hanno un grande ruolino di marcia con una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte: il Casale, da parte sua, ha espugnato finora solo il terreno di gioco della Castellanzese.

Sono proprio i neroverdi gli avversari dell'Hsl Derthona che arriva alla gara di domani con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare: una minicrisi che non ha preoccupato mister Pellegrini che però contro i lombardi dovrà fare a meno sia di Gualtieri - in panchina mercoledì con la Lavagnese - appiedato in settimana dal comunicato del giudice sportivo che ha anche fermato per raggiunta somma di ammonizioni Lipani. Probabile l'impiego di Manasiev come regista davanti alla difesa con Kanteh e Nsingi sulle fasce, ma possibile anche un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto; problemi anche in attacco dove mancheranno Concas e Varela ma potrebbe tornare Draghetti a fare coppia con Spoto mentre in porta dovrebbe esserci ancora Rosti per consentire a Teti di recuperare dalla botta presa mercoledì. La Castellanzese viene da una serie positiva di quattro gare con un pareggio e tre vittorie di cui una sulla capolista Bra e una, la prima in trasferta, a Borgosesia che le hanno consentito di rialzarsi dalle zone basse della classifica ed agganciare a quota diciotto punti proprio i tortonesi.

Oggi pomeriggio alle 14.30 anticipano quattro gare in vista del turno infrasettimanale di mercoledì: Bra-Saluzzo, Chieri-Borgosesia, Fossano-Vado e Sestri Levante-Arconatese; tutte le altre comprese le alessandrine in campo domani alla stessa ora tranne il derby ligure Imperia-Sanremese posticipato alle 15.