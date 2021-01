Banda Tom: sabato mattina il ricordo dei 13 partigiani

CASALE - Si terrà sabato, in forma ridotta per le restrizioni legate alla pandemia, la cerimonia commemorativa dell'eccidio dei partigiani della Banda Tom, uccisi per mano nazifascista nel gennaio del 1945.

Niente corteo per le vie del centro e nemmeno l'orazione ufficiale a Teatro, ma 'solo' la messa di suffragio in Duomo alle 10, quindi la deposizione delle corone di alloro alle lapidi dei caduti (i 13 della Tom e il partigiano Gaetano Molo) in Cittadella alle 11.15. In tale circostanza prenderanno la parola per un breve intervento il sindaco di Casale Federico Riboldi, il presidente del Comitato Unitario Antifascista Germano Carpenedo e il presidente dell'Anpi Gabriele Farello.