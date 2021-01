«La Ztl a Casale serve ancora? Meglio i parcheggi blu gratuti»

CASALE - Torna a far discutere a Casale il tema che riguarda l'abolizione della Ztl nel centro storico cittadino voluta dal sindaco Federico Riboldi ormai più di due mesi fa, firmando un'ordinanza lo scorso 1° novembre per favorire l'attività di consegna a domicilio dei servizi di ristorazione. Ad interrogare l'amministrazione comunale circa l'effettiva utilità del mantenimento di questa misura è la lista civica Casale Insieme che denuncia un impatto ambientale eccessivo nei centri abitati causato dallo smog.

«Nella scorsa settimana Casale Monferrato ha superato, per quattro giorni consecutivi, le concentrazioni giornaliere di PM10 (smog) misurate automaticamente dalle stazioni ARPA poste in zone edificate e quindi frequentate dai cittadini. Un risultato peggiore anche di un grande centro quale Torino!

Contemporaneamente riteniamo necessario tornare sul tema della Ztl nel centro storico, che risulta ancora abolita anche dopo le festività natalizie. Sono sotto gli occhi di tutti le auto parcheggiate con motore acceso davanti ai negozi, il loro continuo passaggio e la puzza di smog che permane per minuti anche sotto ai portici. Il tutto grazie a un accesso indiscriminato a tutti i tipi di veicoli. Considerando la stagionalità particolarmente già critica causa le emissioni dei riscaldamenti delle abitazioni, il risultato che si vede è più inquinamento e, soprattutto in centro, meno fruibilità in sicurezza e meno qualità della vita per pedoni, residenti e commercianti.

Ha ancora senso ha senso mantenere sospesa la Ztl anziché concedere permessi mirati e parcheggi blu gratuiti? Questo provvedimento ha davvero prodotto risultati positivi? Aggiungiamo inoltre la prova clinica che chi respira abitualmente un'aria carica di inquinanti atmosferici è a maggior rischio di contrarre infezioni respiratorie, alla quale si aggiunge la supposizione che sempre smog e alta concentrazione di polveri sottili possano accrescere il rischio di contagio e sviluppo del Covid-19 (fonte Fondazione Veronesi)».

Gabriele Merlo, coordinatore della Civica che nel 2019 ha sostenuto la candidatura a sindaco di Luca Gioanola (Pd), ha commentato: «Eppure, senza andare troppo lontano, buoni esempi non mancano, anche nella stessa area politica (centrodestra) della nostra amministrazione: Valenza e Tortona hanno reso gratuiti gli stalli blu a pagamento, quantomeno quelli a ridosso del centro».