Casale, pari incolore con il Chieri dell'ex Didu

CASALE - Partita priva di emozioni quella di oggi al Palli, valida per la 15° giornata, tra Casale e Chieri che si sono divisi la posta. Mister Buglio torna in panchina e opera molti cambi tra i titolari dell'ultima uscita contro la Folgore Caratese ma i nerostellati subiscono per tutti i 90 minuti la manovra dell'11 allenato dall'ex Marco Didu ottenendo un punto che se, da una parte, sembra essere un risultato positivo dall'altra non serve a smuovere una classifica quanto mai pericolante.

Fin dal fischio d'inizio la trama sembra essere già delineata, con il Chieri che cerca di far la partita e il Casale costretto a subire e a sventare gli attacchi provenienti soprattutto dalla fascia sinistra con la coppia Pedrabissi - Pataussi molto attiva nei primi minuti. È proprio quest'ultimo che al 15' firma l'unica vera occasione del primo tempo: dopo una serie di rimpalli entra in area di rigore e con l'esterno, di mancino, centra in pieno la traversa a Drago battuto. Nei restanti 30 minuti Cintoi e compagni sembrano poter trattenere l'assalto del Chieri tranne che al 36' quando il centravanti Valenti, imbeccato da un traversone dalla destra, colpisce di testa e manda di poco al lato con l'estremo difensore casalese sorpreso dalla traiettoria del pallone. Sullo scadere spazio anche per l'unico tiro in porta della partita del Casale con Colombi che da lontano non impensierisce Bonofiglio.

La ripresa segue la falsa riga della prima frazione di gioco senza però nessuna occasione degna di nota. Il Casale prova a uscire dal guscio in due occasioni con Nouri che entra nell'area dalla trequarti ma viene in entrambi i casi prontamente fermato dalla retroguardia in maglia azzurra.

Casale - Chieri 0-0

Casale Fbc: Drago; Guida, Cintoi, Bettoni; Nouri (M'Hamsi al 34' st), Romeo, Selmi (19' st Mullici), Raso, Fabbri; Franchini, Colombi (26'st Cocola). A disp.: Tarlev, Graziano, Fontana, Albino, Premioli, Coccolo. All.: Buglio.

Chieri: Bonofiglio; Benedetto, Conrotto, De Lettriis; Abelli, Ozara (36'st De Riggi), Castelletto, Gerbino (16'st Spera), Pautassi (19'st Della Valle); Pedrabissi (42' st Ferrandino), Valenti (19'st Ravasi ). A disp.: Finamore, Pompilio, Mosole, Rossi. All.: Didu.

Arbitro: Romei di Isernia

Assistenti: Isolabella di Novi Ligure e Pasquini di Genova