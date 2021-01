Gli istituti di Casale protagonisti dei webinar di "Connessioni Prossime"

CASALE - È stato presentato questa sera in video conferenza il calendario ufficiale dei webinar che formeranno la seconda edizione del progetto "Connessioni Prossime" promosso dalla Rete ScuoleInsieme, che riunisce gli istituti casalesi di tutti i gradi, in collaborazione con l' Afeva e altre associazioni del territorio e organizzato da Ecofficina Srl.

Dopo il grande successo di pubblico della prima edizione verrà infatti proposto, dal 26 gennaio al 26 marzo, un ciclo di 16 incontri in cui verranno trattati temi di stretta attualità che toccheranno l'economia, la storia, l'ambiente e l'impatto che il Covid ha avuto sulla vita di tutti i giorni, grazie anche alla presenza di 22 ospiti di grande prestigio come i giornalisti Maurizio Calabresi e Ferruccio De Bortoli, Walter Ganapini, co-fondatore di Lagambiente e Federica Grosso, oncologa dell'Asl di Alessandria e Cavaliere della Repubblica.

Si parte quindi con il primo appuntamento di martedì prossimo che sarà interamente dedicato alla celebrazione del Giorno della Memoria con ospiti Elio Carmi, presidente della Comunità Ebraica di Casale, la regista e attrice Ombretta Zaglio, lo storico della lingua italiana Giovanni Tesio e Davide Morello che insieme alla sua famiglia è stato testimone indiretto dell'Olocausto. Gli interessati potranno seguire il webinar in streaming collegandosi alle 14:30 alla pagina Fecebook dell'Aula Amianto/Absesto.

«Per noi è un onore - ha detto Adriana Canepa, referente per il progetto dell'istituto Balbo - far parte di un movimento che da voce a una sinergia fra tante realtà del territorio che danno vita a nuove esperienze e opportunità per permettere agli studenti di affrontare in modo più consapevole la realtà complicata di oggi». Presenti all'evento anche i referenti degli istituti Leardi, Sobrero, Negri, Trevigi e Casale 2 oltre che agli organizzatori Manuele e Carlo Degiacomi.