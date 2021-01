Fornaro: "Basta tattiche e polemiche sterili"

ROMA - "Aver aperto una crisi al buio, per pervicace volontà di Italia Viva, sta giustamente preoccupando gli italiani e chi guarda all'Italia dall'estero": parole del capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro. Che aggiunge: "Cittadini e imprese chiedono di essere protetti dalla crisi economica e dalla diffusione del Covid 19 ed invece la politica è tenuta sotto scacco da chi pensa di trarre vantaggi di parte dalle fibrillazioni e dalle polemiche. Il governo è pienamente legittimato dal voto di fiducia della Camera e del Senato, ma occorre consolidare la sua base in Parlamento e soprattutto approvare rapidamente la bozza del Recovery plan, anche alla luce dei contributi delle parti sociali. Il tempo delle polemiche sterili e dei posizionamenti tattici è finito: l'Italia ha bisogno di governare questa fase difficile e complessa per uscire da questa crisi più forte, più green e più giusta".